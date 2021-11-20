شقيق بيج رامي يكشف سبب غياب العائلة عن فرح شقيقه

ابو ظبي - احمد الجزار - علّق محمد السبيعي، شقيق ممدوح السبيعي «بيج رامي»، بطل مستر أولمبيا، ابن قرية السبايعة بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، على ما تم تداوله عن زيجة شقيقه الثانية.

وقال محمد السبيعي، في تصريح لعدد من الصحفيين، إن شقيقه تزوج بالفعل للمرة الثانية، على سُنة الله ورسوله، وأنهم علموا قبل الفرح بعدة أيام.

وأوضح أن شقيقه أخبر الأسرة، بإقامة حفل زفافه بأحد فنادق مدينة الإسكندرية.

وأضاف محمد السبيعي: هناك مناقشات عائلية في هذا الإطار -بشكل أخوي- وبما لا يسمح بالتدخل في الحياة الشخصية لشقيقه.

وقال إن أخاهم «بيج رامي» أخبرهم أن لديه قناعاته وأسبابه الشخصية التي لم يتطرق إليها.

وتابع شقيق مستر أوليمبيا، أن أسرته لم تحضر الفرح، استشعاراً للحرج من زوجته، لافتا إلى أنها “ابنة خالنا”، ومراعاة أيضا لشعور بناته الثلاث.

أول تعليق من زوجة بيج رامي الأولى

علقت مروة المغربي، زوجة البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، على انتشار صور زفافه للمرة الأولى، مؤكدة أنها صُدمت من الأمر.

وأشارت «المغربي»، في تصريحات صحفية، إلى إنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها، قائلة: «صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني».

شقيق بيج رامي الأكبر: “هو معملش حاجة عيب ولا حرام”

أكد الدكتور عبدالله، شقيق بيج رامي، أنهم كانوا على دراية تامة بحفل الزفاف الذي أقيم بالأمس، في الإسكندرية، مضيفًا: «إيه المشكلة أنه اتجوز؟، كلنا في العيلة كنا عارفين، ده عامل الفرح في فندق كبير في إسكندرية، لكن معرفش زوجته وحماه يعرفوا ولا لأ».

«مراعاة لشعور القرابة»، ذلك السبب الذي أوضحه شقيق بيج رامي: «يمكن سبب عدم حضورنا حفل الزفاف في العيلة، يعود إلى صلة القرابة التي تربطنا بزوجته الأولى، لأنها ابنة خالي».

وبالنسبة لمدى علم زوجته ووالدها بالواقعة، رد «عبدالله»، قائلا: «دي أمور خاصة بيهم، لكن معرفش إذا كان عندهم علم بزواجه أم لأ»، مضيفًا: «هو معملش حاجة عيب ولا حرام».

زواج بيج رامي للمرة الثانية

احتفل ممدوح السبيعي، الشهير بـ بيج رامي بزواجه أمس للمرة الثانية، على شقيقة أحد أصدقائه، وقد أقيم حفل الزفاف سرًا بأحد فنادق الإسكندية، واقتصر على الأهل فقط.

ونشر موقع “القاهرة 24” كواليس وتفاصيل حفل الزفاف،وقال الموقع أن مستر أولمبيا يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر وتجري الترتيبات في الوقت الحالي، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي ولديه منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

أما عن زوجة بيج رامي الثانية، اسمها مي، وهي شقيقة أحد أصدقائه المقربين، مقيمة في محافظة الإسكندرية، لذلك أقيم الاحتفال في الإسكندرية مسقط رأس الزوجة.

أقيم حفل زفاف بيج رامي أمس في أجواء عائلية، وهادئة بعيدًا عن الإعلام والصحافة، حيث أقام العروسين جلسة تصوير بسيطة،ثم عُقد قرآن العروسين، وسافرا مساء اليوم الجمعة، إلى دبي بدولة الإمارات، للاستمتاع شهر العسل.

ويعد ممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، والذي يُعرف بلقب بيج رامي، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

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