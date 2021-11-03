شاهد.. تعلق لقاء الخميسي علي آخر حلقة من مسلسل حتة من القمر

علقت الفنانة لقاء الخميسى ، على دورها فى مسلسل “زى القمر” حكاية “حتة من القمر” والذى تقدم فيه شخصية فتاة بوجهها وحمة كبيرة وما تتعرض له من مضايقات.

و علقت لقاء الخميسي، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:" انهارده آخر حلقة من حدوتة #حتة_من_القمر حبيت اقولكم اد ايه تعليقاتكم الجميلة نورت حياتي وحلت أيامي وادتني دفعة كبيرة ان اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأبقى عند حسن ظنكم دائما وابدا???? بِحُبُكُم باحلم وباعيش يارب الحلقة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم لكم منى كل الحُب❤️ ".

وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا. أما على قناة cbc دراما، فتعرض في تمام الساعة 11 مساء.