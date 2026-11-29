بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 5.34 نقطة بنسبة بلغت 0.06 في المئة ليبلغ مستوى 8502.17 نقطة.

وتم تداول 233.5 مليون سهم عبر تنفيذ 12621 صفقة نقدية بقيمة 60.1 مليون دينار (نحو 194.8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 10.23 نقطة بنسبة بلغت 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 8451.88 نقطة من خلال تداول 101.1 مليون سهم عبر عقد 6700 صفقة نقدية بقيمة 13.9 مليون دينار (نحو 45 مليون دولار).

كما زاد مؤشر السوق الأول 4.57 نقطة بنسبة بلغت 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 8954.10 نقطة من خلال تداول 132.3 مليون سهم عبر إبرام 5921 صفقة بقيمة 46.1 مليون دينار (نحو 149.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 116.89 نقطة بنسبة بلغت 1.28 في المئة ليبلغ مستوى 9269.60 نقطة من خلال تداول 89.4 مليون سهم عبر تنفيذ 5007 صفقات نقدية بقيمة 11.3 مليون دينار (36.6 مليون دولار).