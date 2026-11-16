دوت الخليج -

النفط ينخفض

انخفضت أسعار النفط اليوم، بعدما عززت مؤشرات على تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز التوقعات بزيادة المعروض العالمي. النفط ينخفضانخفضت أسعار النفط اليوم، بعدما عززت مؤشرات على تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز التوقعات بزيادة المعروض العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 95.15 دولار للبرميل. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 88.19 دولار. وجاء هذا التراجع بعد أن أنهى الخامان تعاملات الجمعة على انخفاض، وسط تقييم المستثمرين مؤشرات تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب، وبعد خسارتهما 16 في المائة و13 في المائة على التوالي خلال الأسبوع السابق.

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