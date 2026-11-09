الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من واحد في المائة، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، مما أسهم في انحسار مخاوف التضخم، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية لاستشراف مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت (1.5%) إلى (4126.25) دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بالنسبة ذاتها إلى (4135.50) دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، حققت الفضة مكاسب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت (1.4%) إلى (52.61) دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة بلغت (1.9%) إلى (1561.57) دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة (0.5%) إلى (1028.57) دولار للأوقية.
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