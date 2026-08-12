الذهب قرب ذروة 10 أسابيع
ارتفع الذهب بنسبة تقارب واحدًا بالمائة اليوم، مدعومًا بتراجع توقعات إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر القادم، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية رئيسة قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 4406.34 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمائة إلى 4466.70 دولار.
وسجل الذهب يوم الجمعة الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي بعد أن دفعت بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 65.46 دولار للأوقية، ليجري تداولها دون أعلى مستوى منذ 22 يونيو الماضي الذي سجلته أمس الثلاثاء.
وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1754.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1370.86 دولار.
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