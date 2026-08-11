الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في ختام تعاملات اليوم.
وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول عند 660.51 نقطة، محافظا على مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وانخفض المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.13 في المئة، كما تراجع المؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.17 في المئة.
في المقابل، شهد المؤشر "داكس" الألماني ارتفاعا بنسبة 0.26 في المئة، كما سجل المؤشر "إم آي بي" الإيطالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.08 في المئة.
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