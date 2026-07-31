دوت الخليج -

النفط ينخفض بأكثر من دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. النفط ينخفض بأكثر من دولارتراجعت أسعار النفط اليوم، وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة لتصل إلى 88 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.50 دولار أو 1.8 بالمئة ليصل إلى 82.09 دولار للبرميل. وعلى أساس شهري، يتوقع أن يحقق الخامان مكاسب تقارب 20 بالمئة، رغم تراجعهما اليوم.

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