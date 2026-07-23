الدولار يتماسك والين يترنح عند 163

الدولار يتماسك والين يترنح عند 163حافظ الدولار الأمريكي على استقراره وسط تنامي الطلب عليه كملاذ آمن، نتيجة تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.11، فيما ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.1412 دولار.

في المقابل، انخفض الدولار الأسترالي ‌0.1 ‌بالمئة إلى 0.6989 ​دولار أمريكي، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5811 دولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.3373 دولار، بينما ارتفع الين الياباني 0.02 بالمئة إلى 163.1 مقابل الدولار، ‌مبددا مكاسبه.