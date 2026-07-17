الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعيةيتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، اليوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3993.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1 بالمئة إلى 3996.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 55.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1586.63 دولار، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1237.47 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسائر أسبوعية.