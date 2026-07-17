أسهم أوروبا تتراجع

أسهم أوروبا تتراجعاستهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض وتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 639.94 نقطة، حسب رويترز.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على خسائر طفيفة، مع تخلي المستثمرين عن أسهم شركات أشباه الموصلات وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييماتها بعد المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من العام.

وقاد قطاع التكنولوجيا الأوروبي الخسائر بين القطاعات متراجعا 2.3 بالمائة، بفعل هبوط سهم سويتيك 3.6 بالمائة.

كما خسر سهما (إيه.إس.إم.آي) و(إيه.إس.إم.إل) بأكثر من أربعة بالمائة لكل منهما.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى القطاعات التي تخلف أداؤها خلال معظم العام، مثل قطاع السلع الفاخرة الذي تصدر مكاسب المؤشر بارتفاع يقارب ثلاثة بالمائة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم مجموعة ساب السويدية للصناعات الدفاعية 3.4 بالمائة بعد إعلانها زيادة فاقت التوقعات في أرباح التشغيل خلال الربع الثاني، إذ أدى الطلب القوي في أسواقها إلى تعزيز المبيعات وحجم الطلبيات.