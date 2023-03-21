وفد دبلوماسي من اليابان يزور مقر الأمانة العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 01:26 مساءً - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الإدارية والمالية- إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) زيارة لوفد من الدبلوماسيين اليابانيين إلى مقر الأمانة العامة، من أجل الاطلاع على آلية ومهام عمل جامعة الدول العربية، وذلك يوم 21/3/2023.

أفتتح الزيارة سعادة السفير / عبد الله الجرمان الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الادارية والمالية، وسعادة السفير/ أوكا هيروشى- سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، حيث أكدا على أهمية هذه الزيارة من أجل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية واليابان في مجال تنمية الموارد البشرية، وكذلك على أهمية دعم قدرات الكوادر الدبلوماسية عن طريق تبادل الزيارات لدى الجانبين، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان المبرمة عام 2013.

تضمن برنامج الزيارة محاضرات تعريفية حول جامعة الدول العربية، نشأتها وآليات عملها، والقضية الفلسطينية: بدايتها وأهم المحطات وجهود جامعة الدول العربية، والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، بالإضافة إلى زيارة إلى مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.