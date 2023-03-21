الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 10:30 صباحاً - دانت الإمارات تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدودا من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطينيسموتريتش: أنا "الفلسطيني الحقيقي" وباقي الشعب هو "اختراع"

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الإمارات لـ"خطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، مشددة على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف".

ونوهت بأهمية "تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".