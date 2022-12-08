المرصد السوري: القوات التركية تجدد قصف ريف عفرين بالمدفعية الثقيلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - شهد محيط قريتي المياسة وزر نعيت في ريف عفرين شمال حلب، قصفاً مدفعياً مكثفاً نفذته القوات التركية، مما ألحق أضراراً مادية بممتلكات المواطنين من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

وكان المرصد قد أفاد أمس بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قريتي زورمغار وتل شعير في ريف عين العرب (كوباني)، بريف حلب الشرقي، إضافة إلى قرية قرتل في ريف تل أبيض شمالي الرقة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكثفت تركيا من قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الأخيرة، وقالت إنها تستعد لغزو بري محتمل ضد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بأنهم إرهابيون بينما هم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية التي تعمل ضد تنظيم داعش.