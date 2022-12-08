رئيس وزراء العراق يبحث مع وفد صندوق النقد دعم الإصلاح الاقتصادى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعاون بين العراق وبرامج صندوق النقد الدولى التنموية.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إستقبل وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في العراق غازي شبيكات".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة دعم صندوق النقد لمنهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة"، مشيراً إلى "التعاون في مجال إصلاح النظام المصرفي العراقي وتطويره، وإسناد جهود العراق في مكافحة الفساد".

وأكد السوداني خلال اللقاء، "أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين العراق وبرامج الصندوق التنموية، ودعمها مسار تمكين الاقتصاد العراقي".