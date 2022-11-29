الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية كبرى عن جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:19 صباحاً - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جريمة الاحتلال إعدام قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقين في بيت ريما برام الله وبلدة بيت أمر في الخليل بالضفة الغربية.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في تصريح للإذاعة الرسمية “إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ويجب ان تحاسب عليها”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية واليمينية القادمة أعلنتا الحرب اليومية على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أبو ردينة أن “الإدارة الأمريكية تتحمل أيضاً مسؤولية كبرى عن جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا باعتبارها الراعية الوحيدة لدولة الاحتلال في العالم سلاحا وتمويلا وفي المحافل الدولية وعليها ان تعيد حساباتها”.

وشدد أبو ردينة على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف جدية تردع دولة الاحتلال عن مواصلة جرائمها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية قادرة على اتخاذ قرارات تحمي مصالح الشعب الفلسطيني وتحافظ على قرارها المستقل، مضيفاً أنها استطاعت مقاطعة الإدارة الأمريكية السابقة ثلاث سنوات.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة “أن حرب حكومات الاحتلال ضد شعبنا واستباحة دمه، ستفشل في تركيعه والنيل من عزيمته، كما فشلت طيلة العقود الماضية”.

وتابع أبو ردينة: “على إسرائيل أن تعي أنها معزولة وعلى الإدارة الأمريكية أن تراجع سياساتها لأنها تقف وحدها حامية لهذه التصرفات الإسرائيلية ولا تصدر أي مواقف حقيقية أو جدية وتعطي فقط الوعود ولا تنفذ شيئا وعليها أن تكون أكثر جدية إذا ما أرادت أمنا واستقراراً في المنطقة بأسرها”.