فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة فلسطينيين في الخليل ورام الله بالضفة الغربية.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال أربع وعشرين ساعة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي “إن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دعت المحكمة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن اغتيال قوات الاحتلال شقيقين في رام الله جريمة نكراء وسلوك فاشي واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسية.

من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن تصعيد الاحتلال لجرائمه وارهابه في الضفة الغربية سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي “الاحتلال يحاول بائساً أن يوقف نضال شعبنا المشروع لاسترداد أرضه وانتزاع حريته عبر عمليات القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقوداً لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة”.

من جهتها، نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين لشهيد جواد الريماوي، وشقيقه الشهيد ظافر الريماوي من رام الله، والشهيد مفيد اخليل من الخليل، والذين ارتقوا خلال مواجهاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال.

وأكّدت في تصريح صحفي أنّ تصعيد الاحتلال لعدوانه في مخيمات وبلدات ومدن الضفة المحتلة، يأتي ضمن سياسة عنصرية ممنهجة، ما يتطلّب وحدة ميدانيّة على أعلى المستويات لصد هذا العدوان.

ودعت الجبهة الشعبيّة المجتمع الدولي والمؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة إلى التدخّل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال.