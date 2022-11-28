جوجل يحتفي بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - احتفى محرك البحث الشهير جوجل، بالشاعر الإماراتية الراحلة عوشة السويدي، التي لُقبت بـ “فتاة العرب”. اسمها كاملًا عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي.

عوشة السويدي

وُلِدت بمدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي، في 1920. ونشأت في بيت علم، ما هيأ لها البيئة والأرض الخصبة لتتعلم نظم الأشعار، فكتبت قصيدتها الأولى في سن 12 عامًا.

سر اللقب

كانت عوشة تطرح قصائدها اسم مستعار وهو “فتاة الخليج”، وفي عام 1989 أرسل لها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ديوان، وكتب لها إهداء في صفحته الأولى جاء فيه:

أرسلت لك ديوان يا عالي الشان

ديوان فيه من المثايل سـددها

يحوى على الأمثال من كمل من زان

ومن كل در في عقوده نضدها

فتاة العرب وانتو لها خير عنوان

ومن غيركم بقصد معاني نشدها

ومنذ تلك اللحظة، التصق بها لقب “فتاة العرب”.

سيرة حافلة

وتأثرت عوشة في كتاباتها بالماجدي بن ظاهر والمتنبي، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات و دواوين مسموعة جمعها في ديوان “فتاة العرب” عام 1990.

حصلت عوشة السويدي على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة عام 2009 تقديراً لجهودها ومشوارها.

اعتزلت عوشة الشعر في أواخر التسعينيات وأصبحت متخصصة في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم، وانتقلت إلى رحمة الله في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عامًا.