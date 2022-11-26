الرئيس التونسى يبحث مع وزير الخارجية الجزائرى آفاق التعاون بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم /السبت/، مع وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى رمطان لعمامرة، آفاق التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، للوزير رمطان لعمامرة الذي يحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .



وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن المحادثات تطرقت إلى الروابط الأخوية الوطيدة القائمة بين تونس والجزائر، والحرص المشترك على تدعيمها وفتح آفاق واعدة للتعاون وفق رؤى وتصورات جديدة، فضلا عن تعميق الحوار وتكريس مبدأ التشاور المتواصل والتنسيق المستمر.



وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا متابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، واستعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.