قناة الجزيرة تحظر بث احتجاجات إيران وتتوعد بمعاقبة موظفيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - حرصت قناة الجزيرة على غلق أعينها أمام الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ قرابة قرابة شهرين وأصدرت توجيها لموظفيها بعدم نشر أو بث أي أخبار عنها. وحذرت القناة مذيعيها والصحفيين والمراسلين العاملين بها من النشر في شأن المظاهرات الجارية في إيران على جميع الوسائط التابعة لشبكة قناة الجزيرة الإعلامية.

حيث جاء نص الخطاب التحذيرى لموظفي قناة الجزية كالتالى

"تنفيذ للتوجيهات الواردة من الإدارة العليا لشبكة الجزية الإعلامية ، يجب التعميم علي جميع منسوبي قناة الجزية من المذيعين والصحفيين والمراسلين بمنع النشر فى شأن المظاهرات الجارية فى جمهورية إيران الاسلامية على جميع الوسائط التابعة لشبكة قناة الجزية الاعلامية ، كما يشمل الحظر حسابات التواصل الاجتماعى الشخصية الخاصة بمنسوبي الشبكة وإن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقاب تحت بند الإجراءات الجزائية ".

وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.