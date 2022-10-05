”بوتين” يوقع على مرسوم ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا لـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا.

وعين الرئيس الروسي حكامًا على رأس المناطق الأربع، وهم دينيس بوشيلين حاكما لجمهورية دونيتسك، وليونيد باسيتشنيك على رأس جمهورية لوجانسك الشعبية، وفلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، ويفجيني باليتسكي حاكم منطقة زابوريجيا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، وافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية بداية من الأسبوع الجاري، على مشروعات قوانين دستورية بقبول هذه المناطق الأربع في قوام روسيا الاتحادية.

وكان مجلس الاتحاد الروسي، صادق أمس الثلاثاء، على اتفاقيات ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وافق المجلس الفيدرالي بالإجماع في جلسة عامة، على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وأشار الاتحاد الروسي إلى أن المرحلة الانتقالية لضم الأقاليم الجديدة ستمتد حتى 2026.

من جانبه، كشف عضو بلجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريعات الدستورية أن دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية، وبعد تلقي مثل هذا الاقتراح من الكيان الراغب في الانضمام، يخطر رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما، وعقب توقيع المعاهدة الدولية، يطلب رئيس الدولة من المحكمة الدستورية التحقق من الامتثال لشروط المعاهدة الدولية، ويتم تقديم مشروع قانون دستوري اتحادي بشأن قبول كيان جديد للاتحاد الروسي إلى البرلمان.

وتشكل المناطق التي أعلن الرئيس بوتين ضمها رقعة من الأراضي تساوي حوالي 18% من إجمالي مساحة أراضي أوكرانيا.

ولم تنجح مراسم احتفال الكرملين مع قادة المناطق الذين عينتهم روسيا يوم الجمعة في وقف موجة الانتقادات داخل روسيا لكيفية إدارة عمليتها العسكرية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن ذلك من المرجح أن يشتد مع مزيد من الانتكاسات.