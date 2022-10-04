العراق : القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشعب في ذي قار



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب فيها.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه تم إلقاء القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب أمس، وذلك بعد الحصول على مقاطع فيديو له وهو يوزع أموال ويحرض على حرق مبنى المحافظة.

وكان قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار بالعراق سعد علي عاتي الحربية، أكد في وقت سابق اليوم، أن المظاهرات تحولت من مسار السلمية إلى العنف والشغب، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المحافظة.