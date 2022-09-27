مقتل شرطي جراء انفجار قرب مبنى للشرطة في تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:29 صباحاً - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر.

واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي (19:40 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.

وأوضح أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، إن الهجوم وقع في منطقة مزتلي في مرسين.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية عام 1984 وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.