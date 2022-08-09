ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب عند الإغلاق، في ظل انخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، فيما تتجه أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم المرتقبة، والتي تعطي إشارات عن السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.8 في المائة إلى 1788.39 دولار للأونصة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 في المائة إلى 1804.8 دولار للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة مما خفف الضغوط عن كاهل المعدن النفيس، كما تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ويعتبر الذهب ملاذا استثمارياً آمناً وسط التوترات السياسية بين أمريكا والصين، وكذلك مخاوف الركود الاقتصادي.
ومن المعادن النفيسة الأخرى.. ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 3.8 في المائة إلى 20.62 دولار للأونصة، في حين ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 939.21 دولار للأونصة، فيما قفزت أسعار البلاديوم بنسبة 5.4 في المائة إلى 2240.77 دولار للأونصة.
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