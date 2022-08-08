انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأمريكية.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1771.74 دولار للأونصة في الساعة 0454 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه واحد في المائة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1788.20 دولار.
وكان الذهب قد أنهى الأسبوع المنصرم على مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة اليوم في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 في المائة إلى 920.25 دولار واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.
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