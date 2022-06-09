البحرين تعلن تأييدها انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعضوية تامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلنت البحرين، اليوم الخميس، تأييدها الكامل لدخول اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعضوية تامة؛ نتيجة للترابط الجغرافي والتاريخ المشترك مع دول المجلس.

جاء ذلك على لسان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الخميس، خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في ثاني أيام زيارته للمملكة، وفقا لوكالة سبأ.

وشدد ملك البحرين، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الزيارات بينهما.

وأعرب عن ثقته بمجلس القيادة الرئاسي، في تحقيق تطلعات وتضحيات اليمنيين من أجل السلام والاستقرار، واستعادة حضوره في الأسرة الاقليمية والدولية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قد استعرض الصعوبات التي تواجه المجلس على مختلف الاصعدة، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والامنية.

وأشاد بالعلاقات المتميزة مع المملكة، مؤكدا أهمية تعزيزها وترسيخها لتحقيق الاهداف المنشودة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن مجلس القيادة عازم على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الاوضاع بدعم سخي من التحالف بقيادة السعودية، متعهدا التزامه بخيار السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية.