روسيا تسعى لتصدير 50 مليون طن من الحبوب
أعلنت روسيا اليوم الجمعة، أنها تسعى لتصدير 50 مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في منتدى للمصدرين في هذا القطاع، قوله: "في هذا الموسم (2021-2022) قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب بما في ذلك 28,5 مليونًا من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي (30 يونيو) هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب".
وأضاف: "في الموسم المقبل (يبدأ في 01 يوليو 2022) نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن.. وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121,4 العام الماضي".
الجدير ذكره أن روسيا وأوكرانيا هما قوتان زراعيتان ويغذي إنتاجهما من القمح والذرة وعباد الشمس السوق العالمية.. وأدى النزاع الروسي الأوكراني والعقوبات الانتقامية إلى تقويض توازن الغذاء العالمي ما أثار مخاوف من حدوث أزمة خطيرة ستؤثر بشكل خاص على البلدان الأكثر فقراً.
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