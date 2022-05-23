عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:22 صباحاً - ضربت عاصفة ترابية، عددا من الدول العربية، بعد أن تشكلت في العراق حيث تم تعليق الرحلات الجوية بسبب الغبار وسوء الرؤية.

وأعلن مطار بغداد الدولي، في بيان، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية.

من جهتها، أعلنت إدارة مطار النجف أيضا إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية، لافتة إلى أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة حاليا".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية بالدولة اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وضربت قبل قليل عاصفة ترابية محملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار محافظة رفحاء في السعودية، ويتوقع وصولها لمحافظات منطقة الرياض، الشمالية، والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أصدر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية وحائل ونجران والجوف وتبوك.

وفي الكويت، حذرت إدارة الأرصاد الجوية من موجة غبار ستستمر إلى منتصف الليل، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية، قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة.

وذكرت في تحذيرها، ان الرؤية الأفقية ستصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق، مع ارتفاع اﻷمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

أما في سوريا، فقد تعرضت مدينة دير الزور لرياح شديدة محملة بالغبار وتسببت بحجب الرؤية.

وبين مدير الصحة في دير الزور، بشار الشعيبي أن المديرية أعلنت رفع الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في مثل هذه الأجواء.