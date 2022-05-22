الأمانة العامة تنظم الاحتفالية العاشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:25 صباحاً - تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) الاحتفالية العاشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم الأحد 22 مايو 2022 وذلك بمقر الأمانة العامة ؛ وتتضمن الاحتفالية مراسم تسليم جائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول موضوع "أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية" للفائز بالمركز الأول ، وجلسة حوارية بعنوان " كفاءة استخدام الطاقة - العوائق والفرص".

وفي هذا الإطار أشارت السيدة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة إلى. أهمية المناسبة باعتبارها فرصة لتعريف المواطن العربي بدور جامعة الدول العربية في رفع كفاءة قطاع الصناعة في المنطقة العربية من خلال اعتماد تقنيات أكثر كفاءة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية العربية.

تتناول الجلسة الحوارية التعريف بمصادر استهلاكات الطاقة الكهربائية في القطاعات الصناعية، وأهم إجراءات ترشيد الاستهلاك، وأهمية إعداد المنشآت لنظم إدارة الطاقة وفرص لتطبيق مصادر الطاقة المتجددة في الصناعة.

وأهمية توفر حلول وتقنيات مختلفة تؤدي إلى تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في المشاريع الصناعية بما في ذلك وأسعار شرائح الكهرباء في القطاع الصناعي والتدابير اللازمة لخفض الفاتورة،

وقد صرحت مطر أنه سيتم مناقشة التقدّم المحرز في المنطقة العربية في مجال كفاءة استخدام الطاقة "العوائق والفرص"، وستحدّد عدد من الأمثلة الدولية والإقليمية لأدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة، وتقييم فعاليّة السياسات على أرض الواقع بما يتماشى مع الأطر والسياقات الدوليّة والإقليميّة والوطنيّة القائمة. كما ستحدّد استراتيجيّات لمعالجة العوائق الماليّة التي تحول دون رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في المنطقة العربية، مع اقتراح حلول سوق ذكية ونماذج للحدّ من مخاطر كفاءة استخدام الطاقة لتوجيه تطوير أدوات خصوصيّة في المنطقة العربية.

​جدير بالذكر أنه يشارك في فعاليات تكريم الفائز بالمسابقة، كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة، فضلاً عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية، مما سيعطيه بعداً استراتيجياً وصبغة عربية حيث يمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته هذه حدثاً عربياً رفيع المستوى.