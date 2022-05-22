عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:25 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى بحماية مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصلت جماعات استيطانية عمليات تجريف أراضٍي في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الغد، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما قدم حاخاماتهم روايات عن الهيكل المزعوم.

وكانت جماعة ما يسمى “نساء من أجل الهيكل” دعت المستوطِنات للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يطلقون عليه يوم “توحيد القدس”، الذي يحل في الـ29 من أيار الجاري، ضمن سعي جماعات المستوطنين لفرض الطقوس التوراتية العلنية في الأقصى.

كما دعا زعيم منظمة “لاهافا” الاستيطانية بنتزي غوبشتاين، المستوطنين إلى الحشد لاقتحام الأقصى في “يوم القدس” 28 مايو الجاري، باعتباره “يوم البدء بهدم قبة الصخرة”.

وفي السياق، واصلت الجماعات الصهيونية الاستيطانية، تجريف الأراضي في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين يواصلون منذ شهر تجريف أراضٍ على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار؛ توطئة لإقامة مشاريع بنية تحتية ومدرسة ومرافق في المنطقة”.

وحذر دراغمة من أن تكون هذه المشاريع بداية لعملية تفريغ المنطقة فعليا من سكانها الأصليين، منوها إلى أن مساحة الأراضي التي تم تجريفها تقدر بنحو 30 دونما.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، أزال المستوطنون خيمة سكنية في خربة المرتبة، شرق بلدة يطا جنوب الخليل، وقاموا بسرقة محتوياتها.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عددا من مستوطني “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هدموا خيمة سكنية تعود للمواطن محمود ادعيس وسرقوا محتوياتها.