الصحة الفلسطينية: لا إصابات بـ«جدري القرود» في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:25 صباحاً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن فلسطين لم تسجل أي إصابة بجدري القرود، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الجدري أقل خطورة وانتشاراً من “جدري الماء”، داعية المواطنين إلى عدم القلق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة في تصريح صحفي أنه “لم تسجل أي إصابة بالمرض، وهناك متابعة لكل الحالات القادمة من الخارج”.

وقال: “وزارة الصحة قامت بواجبها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا، ومرض شلل الأطفال، وستقوم بما يجب لمواجهة هذا المرض”.

وأوضحت الصحة أن أعراض جدري القردة المعتادة تشمل: طفح جلدي مع بثور – على الوجه واليدين والقدمين والعين والفم والأعضاء التناسلية، الحمى، الصداع، آلام العضلات، انخفاض الطاقة، تورم الغدد الليمفاوية.