اشتية يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال في جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:25 صباحاً - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال المتكررة في جنين، داعياً المجتمع الدولي لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها.

وقال اشتية، في تصريح صحفي مقتصب اليوم السبت: “لا يتوقف المحتلون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهلنا في جنين والتي كان آخرها قتل الفتى أمجد الفايد 17 عاما وإصابة الفتى محمد عزيز طالب 18عاما برصاصة في البطن فجر اليوم”.

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني لأسرة الشهيد وأهالي جنين بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب.