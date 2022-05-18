الكاظمي: يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء وتعود إلى سابق عهدها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته أمانة بغداد، إنه يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء وتعود إلى سابق عهدها بالأسماء الأصلية لأحيائها.

وكان قد تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بإنجاز الانتخابات النيابية.

وأبلغ الكاظمي الرئيس بري “إستمرار العراق وفقا لطلب دولته في السابق مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بكهرباء لبنان”.

يذكر أن مؤسسة “كهرباء لبنان”، كانت أعلنت أمس اتخاذ “إجراءات احترازيّة إضافيّة قضت بإيقاف إنتاج معمل دير عمار، الذي لا يزال خزينه يحتوي على كمية //3.700// م3، وذلك لحين استهلاك كامل خزين معمل الزهراني المتبقي في اليومين القادمين، ليُصار إلى إعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجدداً لإطالة فترة إنتاج الطاقة بحدودها الدنيا لأربعة أيام إضافية تقريباً”.