السعودية تحصد 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:27 مساءً - أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، حصول المملكة على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، مشيرا إلى تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين بالجوائز.

وقال الوزيرالسعودي وفق صحيفة عاجل: بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022.

وتابع: حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديراً لهم على هذا الإنجاز الوطني.

وكان الوزير آل الشيخ أشار إلى أن الوزارة تكثّف جهودها لإجراء الاختبار الدولي (بيزا)، والذي سيُعقد في ٢٩و ٣٠مايو الجاري، من خلال متابعة مديري إدارات التعليم والمكاتب والمدارس لاستكمال الاستعدادات.

وشدد الوزير على تكثيف زيارات المدارس من قبل المشرفين التربويين؛ لمتابعة الانضباط المدرسي وانتظام العملية التعليمية لاستثمار أيام الدراسة بصورة مُثلى.