انت الان تتابع خبر المرجع الشيعي في لبنان يعلن الاثنين أول أيام العيد والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - أعلن المرجع الشيعي في لبنان أن يوم الإثنين 2 أيّار هو أوّل أيّام عيد الفطر السّعيد.
جاء ذلك في بيان للمكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالإعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الإطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في العديد من مناطق العالم.
وهنأ البيان بالعيد قائلا: "سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنّته".