انت الان تتابع خبر المرجع الشيعي في لبنان يعلن الاثنين أول أيام العيد والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أعلن المرجع الشيعي في لبنان أن يوم الإثنين 2 أيّار هو أوّل أيّام ​عيد الفطر​ السّعيد.

جاء ذلك في بيان للمكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد ​محمد حسين فضل الله​، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالإعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الإطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في العديد من مناطق العالم.

وهنأ البيان بالعيد قائلا: "سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنّته".