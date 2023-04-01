أخبار اليمن : السياسي الأعلى يناقش آخر المستجدات الداخلية والسياسية

السياسي الأعلى يناقش آخر المستجدات الداخلية والسياسية
ناقش المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه برئاسة المشير الركن مهدي المشاط، آخر المستجدات الداخلية والسياسية والمفاوضات.
وبارك المجلس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى بتحرير 706 أسرى، آملاً أن يكون هناك جولات أخرى للإفراج عن ما تبقى من الأسرى، كما بارك إصدار قانون منع التعاملات الربوية.
وأدان المجلس السياسي الأعلى ما تعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة، والتي كان آخرها إحراق المصحف الشريف في الدنمارك.
ووجه المجلس، حكومة الإنقاذ الوطني بمنع دخول منتجات الدول التي سمحت بالإساءة إلى القرآن الكريم، وإعداد آلية التنفيذ.
كما أدان المجلس السياسي الأعلى اعتداءات العدو الصهيوني على دمشق وفلسطين.
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