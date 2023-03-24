شكرا لاهتمامكم بخبر “موديز” ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف 6 جهات سعودية بينها “أرامكو” و”PIF” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “موديز” ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف 6 جهات سعودية بينها “أرامكو” و”PIF”



عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة التصنيف عند

A1 ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق.

يأتي منح “موديز” الصندوق تصنيف “A1” ليعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وعند ربطها بمنهجية التصنيف المعتمدة تؤدي إلى نتيجة “Aa2” حسب تقييم الأداء.

وقد أخذت “موديز” عدة عوامل في الاعتبار عند إصدارها تصنيف الصندوق، من بينها حجم الأصول تحت الإدارة، المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية، وتنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي.

كما قامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية لـ5 جهات سعودية أخرى من ضمنها “أرامكو” السعودية” و”سابك” وstc والشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة.

وسلّط تقرير الـ PIF الضوء على قوة المركز المالي للصندوق وقدرته على تنمية أصوله وجودة وتنوع محفظته الاستثمارية والنمو المستدام في عوائده.