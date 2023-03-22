أخبار اليمن : طريقة جديدة لكشف وعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال 10 دقائق

طريقة جديدة لكشف وعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال 10 دقائق
توصل الأطباء في جامعة كوين ماري في لندن ومستشفى بارتس ومستشفى جامعة كامبريدج إلى طريقة تستخدم نوعا جديدا من الأشعة المقطعية، يمكن من خلالها كشف أسباب ارتفاع ضغط الدم وعلاجها في وقت قياسي.
وقال موقع "scitechdaily" إن الأشعة تستخدم لإضاءة العقيدات الدقيقة في الغدة الهرمونية وعلاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق إزالتها، وتم من خلال تلك الطريقة اكتشاف العقيدات في واحد من كل عشرين شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
ووجد الباحثون أنه عند دمج الطريقة الجديدة مع اختبار البول، توقفت مجموعة من المرضى عن تناول جميع أدوية ضغط الدم بعد العلاج.
يشار إلى أن 128 شخصا شاركوا في دراسة فحص جديد بعد أن وجد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم لديهم ناتج عن هرمون الستيرويد، الألدوستيرون، ووجد الفحص أنه في ثلثي المرضى الذين يعانون من ارتفاع إفراز الألدوستيرون.
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