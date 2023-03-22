عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الضغوط المالية الأخيرة تطرح “مخاطر جديدة” لاقتصاد منطقة اليورو



قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الأربعاء إن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح “مخاطر جديدة” تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك “طريق يقطعه” لمكافحة التضخم المرتفع.

وقالت لاغارد بمنتدى في فرانكفورت إن الاضطرابات المالية المرتبطة بإخفاقات بنوك عديدة مؤخراً خلقت “مخاطر تنازلية جديدة” للاقتصاد.

وأضافت أن سيناريو المؤسسة المتمثل بخفض التضخم إلى حوالي 2 % في 2025، يُظهر إذا تأكد، أن هناك “طريقاً يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية.