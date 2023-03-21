حريق يلتهم مركزاً تجارياً في شارع حدة بصنعاء
اندلع حريق هائل اليوم في مركز ومستودعات دبي للألعاب في شارع حدة بأمانة العاصمة.
وذكرت مصلحة الدفاع المدني أنه فور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وقامت بإخلاء السكان من المنازل المجاورة، وتمكنت من إخماد الحريق ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أجزاء المستودع والمحلات التجارية المجاورة ومخازن الوقود والمولدات.
وأشارت المصلحة إلى أن اسباب الحريق لازالت قيد التحقيق ولايوجد اي خسائر بشرية سوى تعرض بعض رجال الإطفاء لاصابات طفيفة.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حريق يلتهم مركزاً تجارياً في شارع حدة بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.