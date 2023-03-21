أخبار اليمن : حريق يلتهم مركزاً تجارياً في شارع حدة بصنعاء

حريق يلتهم مركزاً تجارياً في شارع حدة بصنعاءاندلع حريق هائل اليوم في مركز ومستودعات دبي للألعاب في شارع حدة بأمانة العاصمة.

وذكرت مصلحة الدفاع المدني أنه فور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وقامت بإخلاء السكان من المنازل المجاورة، وتمكنت من إخماد الحريق ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أجزاء المستودع والمحلات التجارية المجاورة ومخازن الوقود والمولدات.

وأشارت المصلحة إلى أن اسباب الحريق لازالت قيد التحقيق ولايوجد اي خسائر بشرية سوى تعرض بعض رجال الإطفاء لاصابات طفيفة.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.