أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للعدوان في الجوف

إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للعدوان في الجوف
أسقطت الدفاعات الجوية اليوم في محافظة الجوف طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لتحالف العدوان.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية.
وأشار إلى أن عملية الاستهداف تمت ظهر اليوم بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة وحاضرة للتصدي لأي محاولات لاختراق السيادة اليمنية أو أي اعتداء من قبل تحالف العدوان.
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