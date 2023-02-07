أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة

دوت الخليج -

استشهاد وإصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة

استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة. استشهاد وإصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدةاستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة. وأوضح مصدر طبي بالمحافظة أن مواطناً استشهد وأصيب اثنان، تم نقلهما إلى مستشفى رازح الريفي نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن هذه الجريمة أتت بعد ساعات من وصول جريحين من المهاجرين الأفارقة إلى مستشفى منبه الريفي إثر إصابتهم بنيران الجيش السعودي.



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