أخبار اليمن : أبو علي يشكر رئيس المؤتمر على مواساته

أبو علي يشكر رئيس المؤتمر على مواساتهتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من محمد محمد أبو علي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت، وزيد محمد أبو علي عضو اللجنة العامة، رداً على برقية العزاء التي بعثها إليهم في وفاة عمهم الشيخ عبدالوهاب محمد يحيى أبو علي.. جاء فيها:

الأخ المناضل/ الشيخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تلقينا تعزيتكم ومواساتكم في مصابنا الجلل بفقدان عمنا الشيخ عبدالوهاب محمد يحيى أبو علي رحمة الله تغشاه، والتي عكست مشاعركم النبيلة ومحبتكم الصادقة، ورعايتكم المعهودة ووفائكم العظيم لكل قيادات وقواعد المؤتمر، وقد كان لمشاطرتكم لنا أحزاننا الأثر الكبير بعد الله عز وجل في تخفيف مصابنا وآلامنا، وهذا ليس بجديد عليكم فأنتم أهل الوفاء السباقون في المواقف، الأوفياء عند الشدائد وعنوان في العرف والقبيلة وقيمها واخلاقها.

ولا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على مشاعركم الأخوية الطيبة، ومن خلالكم إلى نواب الرئيس والامين العام وكل قيادات وقواعد المؤتمر، ونسأل الله تعالى أن يجنبكم الشر، وأن يحفظكم ذخراً وسنداً كبيراً وعزيزاً لنا ولكافة قيادات المؤتمر، نشكركم، ونسأل الله أن يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

إخوانكم/

محمد محمد ابوعلي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت

زيد محمد ابوعلي عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين

حازم عبدالوهاب محمد ابوعلي

وكافة آل أبوعلي وقبائل وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت