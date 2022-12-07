مخلفات العدوان تقتل طفلاً وتصيب 3 في حجة
استشهد طفل وأُصيب 3 آخرين في مديرية عبس بمحافظة حجة اليوم، جراء انفجار مقذوف من مخلفات العدوان.
وأوضح مصدر محلي أن مقذوف من مخلفات العدوان انفجر بمجموعة من الأطفال في قرية المحصام بمنطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين.
وأشار المصدر إلى أن مخلفات العدوان من الألغام والقذائف والقنابل العنقودية تسببت في سقوط العديد من الشهداء والجرحى من أبناء المديرية أغلبهم من الأطفال والنساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مخلفات العدوان تقتل طفلاً وتصيب 3 في حجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.