أخبار اليمن : مخلفات العدوان تقتل طفلاً وتصيب 3 في حجة

مخلفات العدوان تقتل طفلاً وتصيب 3 في حجةاستشهد طفل وأُصيب 3 آخرين في مديرية عبس بمحافظة حجة اليوم، جراء انفجار مقذوف من مخلفات العدوان.

وأوضح مصدر محلي أن مقذوف من مخلفات العدوان انفجر بمجموعة من الأطفال في قرية المحصام بمنطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن مخلفات العدوان من الألغام والقذائف والقنابل العنقودية تسببت في سقوط العديد من الشهداء والجرحى من أبناء المديرية أغلبهم من الأطفال والنساء.