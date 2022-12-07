أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 52 خرقاً لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 52 خرقاً لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 52 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و26 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.