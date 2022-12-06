أخبار اليمن : رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي، و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.