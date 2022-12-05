أخبار اليمن : البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي

البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائيبلغ المنتخب البرازيلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بعد فوزه الكبير على منتخب كوريا الجنوبية 4-1، في مباراة مثيرة جمعتهما يوم الاثنين على استاد 974 في الدور ثمن النهائي.

وتقدم المنتخب البرازيلي بعد 7 دقائق عندما وصلت تمريرة رافينيا العرضية المنخفضة إلى فينيسيوس جونيور الذي لعبها بمهارة كبيرة من فوق الحارس وثلاثة مدافعين لتسكن الشباك.

وبعد 5 دقائق أخرى أصبحت النتيجة 2-صفر بهدف عن طريق نيمار من ركلة جزاء وأضاف ريتشارليسون هدفا ثالثا رائعا بعد لعبة مذهلة مع ماركينيوس وتياجو سيلفا جعلت جماهير البرازيل المبتهجة ترقص وأثارت إعجاب المشجعين المحايدين في كل مكان.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 36 ولعب المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 5 مرات بطريقة استعراضية في الشوط الثاني، وحرمه تألق الحارس الكوري كيم سيونغ جيو من مزيد من الأهداف، بعد أن حول انتباهه نحو مواجهة دور الثمانية ضد كرواتيا يوم الجمعة.

وبذل المنتخب الكوري جهداً كبيراً ولعب بشجاعة في محاولة لتقليل الأضرار ونال مكافأة جهوده الهجومية عندما سجل بايك سيونغ هو هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة في شباك الحارس أليسون قبل 13 دقيقة على النهاية.