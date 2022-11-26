أخبار اليمن : الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية في مونديال قطر

الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية في مونديال قطر
حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً ثميناً على نظيره المكسيكي 2-صفر، في المباراة التي جمعتهما السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وسجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ومن ثم أحرز لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد لوسيل.
وقفز المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة وراء بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات. وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف.
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