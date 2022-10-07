أخبار اليمن : الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبوي

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الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبوي

أضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، ابتهاجا بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبويأضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، ابتهاجا بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وشكلت الألعاب النارية التي من الشوارع وأسطح المنازل والمرتفعات، لوحة جمالية ومشهدا بديعا عبر عن مظاهر الفرحة والبهجة التي تغمر أبناء الشعب اليمني بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وزينت الألعاب النارية سماء العاصمة والمحافظات بالألوان الزاهية، التي امتزجت مع الأضواء الخضراء التي اكتست بها الشوارع والمباني والأحياء.

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