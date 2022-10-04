أخبار اليمن : لجنة اتفاق صافر تلتقي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن

لجنة اتفاق صافر تلتقي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن
عقدت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، لقاء مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عبر الفيديو، لمناقشة الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بحل قضية خزان صافر العائم.
وأكدت اللجنة أن الوقت بات عاملا حاسما لمنع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر جراء استمرار الوضع المتدهور للخزان العائم صافر.
من جانبه أشار غريسلي إلى أنه قد تم جمع 82 مليون دولار من التمويلات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5 مارس 2022م.
وأقر اللقاء البدء بعملية توفير خزان بديل ومكافئ للخزان العائم صافر، والذي سيحل محله بشكل دائم، حيث سيتم بدء العمل خلال الأيام القليلة القادمة.
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